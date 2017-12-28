Старридж может пропустить матч против "Лестера"

Нападающий "Ливерпуля" Даниел Старридж, скорее всего, пропустит завтрашний матч 21-го тура чемпионата Англии против "Лестера". Главный тренер "красных" Юрген Клопп отметил, что игрок набрал лишний вес после болезни.

– Я не уверен на сто процентов, – цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля". – Многие игроки далеки от своих идеальных кондиций. Старридж был болен, а теперь имеет небольшие проблемы с лишним весом. В прочем, это не важно, но в этот период даже такие мелочи могут выбить тебя из колеи. Конечно, это не очень хорошо для нас.

"Ливерпуль" занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе команды 38 очков после 20 матчей. "Лестер" с 27 очками после 20 матчей находится на восьмой строчке.