14:46 | Футбол — Англия

СМИ: "Вест Хэму" придется заплатить 15 миллионов фунтов в случае отставки Пеллегрини


Увольнение главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини может обойтись клубу в серьезную сумму, сообщают британские СМИ.

По данным The Times, сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 15 миллионов фунтов. При переговорах о контракте клуб не сумел добиться исключения этого пункта. Если стороны не придут к соглашению о более низкой компенсации, неустойку придется выплатить полностью.

"Вест Хэм" проиграл все четыре матча и занимает последнее место в чемпионате Англии. На данный момент чилийский специалист остается на должности главного тренера.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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