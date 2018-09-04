СМИ: "Вест Хэму" придется заплатить 15 миллионов фунтов в случае отставки Пеллегрини

Увольнение главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини может обойтись клубу в серьезную сумму, сообщают британские СМИ.

По данным The Times, сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 15 миллионов фунтов. При переговорах о контракте клуб не сумел добиться исключения этого пункта. Если стороны не придут к соглашению о более низкой компенсации, неустойку придется выплатить полностью.

"Вест Хэм" проиграл все четыре матча и занимает последнее место в чемпионате Англии. На данный момент чилийский специалист остается на должности главного тренера.