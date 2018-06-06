СМИ: В "Астон Вилле" могут ввести временную администрацию из-за проблем с налогами

"Астон Вилла" находится под угрозой введения в клуб временной администрации, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, у клуба есть финансовые проблемы. Ранее сообщалось, что владелец "Астон Виллы" Рэнди Лернер готовит сделку по продаже клуба. У представителей Бирмингема есть просроченные платежи по налогам в размере 4,2 миллиона фунтов. Если за семь дней, клуб не решит этот вопрос, им грозит введение временной администрации. Такая мера также сопровождается снятием девяти очков.

"Астон Вилла" в финале плей-офф за выход в премьер-лигу уступила "Фулхэму" (0:1).