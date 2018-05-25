СМИ: Сарри близок к договоренности с "Челси"

Маурицио Сарри близок к договоренности о работе с "Челси", сообщают итальянские СМИ. В таком случае он заменит на посту главного тренера Антонио Конте.

По информации La Repubblica, переговоры итальянца с представителями "Челси" проходят успешно, и стороны близки к достижению соглашения. Зарплата специалиста в случае успеха переговоров составит шесть миллионов евро в год. Ранее итальянский журналист Танкреди Палмери сообщал, что "Челси" предлагает тренеру пять миллионов в год.

Кроме того, клуб собирается решить вопрос с контрактом Антонио Конте. "Челси" готов выплатить ему 11 миллионов евро неустойки. При этом есть вопрос и по контракту Сарри с "Наполи", который продолжает действовать. В нем прописана неустойка в восемь миллионов евро. Лондонский клуб готов заплатить, но просит уменьшить сумму до четырех миллионов.