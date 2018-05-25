СМИ: Сарри близок к договоренности с "Челси"

Маурицио Сарри близок к договоренности о работе с "Челси", сообщают итальянские СМИ. В таком случае он заменит на посту главного тренера Антонио Конте.
По информации La Repubblica, переговоры итальянца с представителями "Челси" проходят успешно, и стороны близки к достижению соглашения. Зарплата специалиста в случае успеха переговоров составит шесть миллионов евро в год. Ранее итальянский журналист Танкреди Палмери сообщал, что "Челси" предлагает тренеру пять миллионов в год.
Кроме того, клуб собирается решить вопрос с контрактом Антонио Конте. "Челси" готов выплатить ему 11 миллионов евро неустойки. При этом есть вопрос и по контракту Сарри с "Наполи", который продолжает действовать. В нем прописана неустойка в восемь миллионов евро. Лондонский клуб готов заплатить, но просит уменьшить сумму до четырех миллионов.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/
Tribunal ZE
Красно Белый Питер Ну все, теперь будет победитель Боруссии :)) Семак верим.Аргентинцы уже дрожат от авторитетного специалиста==== Аргентинцев метлой нужно гнать, всех кроме Мамманы и Дриусси. В первую очередь Паредеса, это он воду мутит и больше спеси чем игры.Нахватал больше всех в Лиге карточек, кроме пасов никакого движения, что ни контакт то нарушение правил, играет на грани фола или просто грубо, зато гонора выше крыши. Самый бездарь это Ригони, Краневитер играет хорошо тогда когда с утра день хороший настанет и с той ноги встанет, в общем через раз. Перспективы с них как с козла молока.Единственно два игрока в которых есть потенциал и будут прогрессировать это Маммана и Дриусси. Мне больше Маммана нравится. Ему 20 лет, а играет как будто уже 30, большое видение игры у него. И Семаку надо прежде всего избавиться от троицы аргентинцев, оставить только двух.
16:08
Красно Белый Питер
Ну все, теперь будет победитель Боруссии :)) Семак верим.Аргентинцы уже дрожат от авторитетного специалиста
15:41
Леонид Педун
Это опять инфа от Жоры Ипотеки?
15:26
Subulcus
Как в одном советском мультфильме .. Ближе бандерлоги.... ближе =))
15:17
000000000
Утверждайте уже Богданыча.
15:14