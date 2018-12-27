СМИ: Салаха не накажут за симуляцию в матче с "Ньюкаслом"

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах не будет наказан за симуляцию в матче чемпионата Англии против "Ньюкасла" (4:0), сообщает Sky Sports.

Этот эпизод привел к назначению пенальти, который на 47-й минуте реализовал сам египтянин.

Ранее сообщалось, что футболист может получить санкции. Однако, изучив эпизод, в футбольной ассоциации Англии решили не наказывать игрока.

Если бы Салах был признан виновным в симуляции, он был бы автоматически дисквалифицирован на два матча.

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