СМИ: Роджерс может возглавить "Лестер" или "Ньюкасл"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс может возглавить "Лестер" или "Ньюкасл", утверждает The Sun. Руководству этих клубов придется заплатить шотландцам 9 миллионов фунтов стерлингов за расторжение контракта с 45-летним специалистом.

"Сороки" ищут замену главному тренеру Рафаэлю Бенитесу, под руководством которого команда идет на последнем месте в чемпионате Англии, имея в активе 2 очка. "Лисы" также рассматривают вариант отставки Клода Пюэля, несмотря на то, что клуб располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

Контракт Роджерса с "Селтиком" рассчитан до 2021 года.

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