СМИ: Раньери уволен с поста главного тренера "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отправлен в отставку, информирует Sportsmail. Соответствующее решение было принято руководством клуба на следующий день после поражения команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от "Севильи" (1:2) на фоне неудач в премьер-лиге.

Напомним, в прошлом сезоне 65-летний итальянский специалист привел "лис" к первому чемпионскому титулу в истории клуба, в нынешнем же сезоне он располагается на границе зоны вылета. По итогам 2016 года Раньери был назван лучшим тренером мира по версии УЕФА, а до этого получил звание лучшего тренера чемпионата Англии сезона-2015/16. Также в 2016-м Раньери был введен в Зал славы футбола Италии.