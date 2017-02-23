СМИ: Раньери уволен с поста главного тренера "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отправлен в отставку, информирует Sportsmail. Соответствующее решение было принято руководством клуба на следующий день после поражения команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от "Севильи" (1:2) на фоне неудач в премьер-лиге.
Напомним, в прошлом сезоне 65-летний итальянский специалист привел "лис" к первому чемпионскому титулу в истории клуба, в нынешнем же сезоне он располагается на границе зоны вылета. По итогам 2016 года Раньери был назван лучшим тренером мира по версии УЕФА, а до этого получил звание лучшего тренера чемпионата Англии сезона-2015/16. Также в 2016-м Раньери был введен в Зал славы футбола Италии.
Vizioso
Да уж, теперь прямая дорога в чемпионшип:(
23:49 23 февраля
redgy
вылетят..
23:06 23 февраля
Букер
Брехня, через пару часов сэ опровергнет сами себя.
23:04 23 февраля
shpasic
точно Слуцкого возьмут! без него Муса не играет!
23:03 23 февраля
serjo28
Слуцкого назначить было бы не плохо
22:54 23 февраля
maxscorp78
ну ответный то матч надо было дать сыграть
22:54 23 февраля
engineer75
Вот это зря!
22:53 23 февраля
изсибири
Рубин и Бердыева сразу вспомнил )
22:53 23 февраля
sars882
мда
22:51 23 февраля
James Gang
Осталось ещё Лестеру вылетететь в первую лигу...
22:49 23 февраля
Neuturungal
Болельщиков Лестера в мире поубавится.
22:49 23 февраля
Jumakos
Однако...
22:47 23 февраля