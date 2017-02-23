22:45 23 февраля | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: Раньери уволен с поста главного тренера "Лестера"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отправлен в отставку, информирует Sportsmail. Соответствующее решение было принято руководством клуба на следующий день после поражения команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от "Севильи" (1:2) на фоне неудач в премьер-лиге.

Напомним, в прошлом сезоне 65-летний итальянский специалист привел "лис" к первому чемпионскому титулу в истории клуба, в нынешнем же сезоне он располагается на границе зоны вылета. По итогам 2016 года Раньери был назван лучшим тренером мира по версии УЕФА, а до этого получил звание лучшего тренера чемпионата Англии сезона-2015/16. Также в 2016-м Раньери был введен в Зал славы футбола Италии.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Vizioso

Да уж, теперь прямая дорога в чемпионшип:(

23:49 23 февраля

redgy

вылетят..

23:06 23 февраля

Букер

Брехня, через пару часов сэ опровергнет сами себя.

23:04 23 февраля

shpasic

точно Слуцкого возьмут! без него Муса не играет!

23:03 23 февраля

serjo28

Слуцкого назначить было бы не плохо

22:54 23 февраля

maxscorp78

ну ответный то матч надо было дать сыграть

22:54 23 февраля

engineer75

Вот это зря!

22:53 23 февраля

изсибири

Рубин и Бердыева сразу вспомнил )

22:53 23 февраля

sars882

мда

22:51 23 февраля

James Gang

Осталось ещё Лестеру вылетететь в первую лигу...

22:49 23 февраля

Neuturungal

Болельщиков Лестера в мире поубавится.

22:49 23 февраля

Jumakos

Однако...

22:47 23 февраля

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