СМИ: "МЮ" хочет пригласить Симеоне на пост главного тренера

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне может возглавить "Манчестер Юнайтед". Как утверждает Daily Mirror, "красные дьяволы" отказались от идеи приглашения на пост главного тренера рулевого "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино и сосредоточились на кандидатуре 48-летнего аргентинца.

Напомним, в настоящий момент "Манчестер Юнайтед" возглавляет Уле Гуннар Сульшер. Он будет исполнять обязанности главного тренера "красных дьяволов" до конца сезона-2018/19.

"МЮ" занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 38 очков после 21 тура.

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