17:43 | Футбол — Англия

СМИ: "МЮ" хочет пригласить Симеоне на пост главного тренера

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Главный тренер "Атлетико"  Диего Симеоне может возглавить "Манчестер Юнайтед". Как утверждает Daily Mirror, "красные дьяволы" отказались от идеи приглашения на пост главного тренера рулевого "Тоттенхэма"  Маурисио Покеттино и сосредоточились на кандидатуре 48-летнего аргентинца.

Напомним, в настоящий момент "Манчестер Юнайтед" возглавляет Уле Гуннар Сульшер. Он будет исполнять обязанности главного тренера "красных дьяволов" до конца сезона-2018/19.

"МЮ" занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 38 очков после 21 тура.

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