СМИ: Моуринью попросил руководство "МЮ" купить левого защитника

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет укрепить линию обороны. Как утверждает Manchester Evening News, 55-летний португалец попросил руководство "красных дьяволов" купить игрока на позицию левого защитника.

Сообщается, что Моуринью хочет таким образом создать конкуренцию для Люка Шоу, который в последнее время набрал хорошую форму.

В текущем сезоне Шоу провел 12 матчей за "МЮ", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

"Манчестер Юнайтед" после 10 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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