СМИ: Моуринью летом получит на трансферы 200 миллионов фунтов

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено потратить на усиление состава 200 миллионов фунтов, сообщает Daily Mirror. По информации источника, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью рассчитывает подписать контракты с защитником и полузащитником "Реала" Рафаэлем Вараном и Тони Кроосом, а также игроком обороны "Ювентуса" Алексом Сандру и и опорником Марко Верратти из "ПСЖ".
Отмечается, что боссы "красных дьяволов" при переговорах с итальянским хавбеком намерены использовать бывшего игрока туринцев Поля Погба в качестве приманки. Этому не должны помешать непростые отношения между французом и Моуринью.
Напомним, Моуринью возглавляет "МЮ" с лета 2016 года. За это время манкуниацны потратили на покупку новых игроков 307,7 миллиона фунтов (349,4 миллиона евро). Самыми дорогими сделками при португальском тренере стали покупки Погба (92,4 миллиона фунтов/105 миллионов евро) и Ромелу Лукаку (74,6 миллиона фунтов/84,7 миллиона евро).
- Реал (Футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Жозе Моуринью
- Тони Кроос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Ромелу Лукаку
- Марко Верратти
- Рафаэль Варан
- Поль Погба
емен
Идиоты какие то, Моуринью можно и миллиард дать толку только не будет! Лучше пусть потратят 20 лямов на нового тренера !
12:36
Coldmeat
Это надо быть дебилом, что бы сливать такую информацию, потому как ценники на интересующих игроков вырастут, либо на самом деле будут тратить в два раза больше.
12:10
fcsmfan
Еще 2 защитника и 2 опорника? Автобус рискует превратиться в поезд
11:54
Семь ветров
Чем больше денег вливается в футбол, тем меньше к нему интереса. Большая ошибка была подписывать Моуринью и продолжать его держать. Игра Юнайтед несмотрибельна, никаких атакующих чудес, дожили с этим тренером до вылета от Севильи, золото в чемпионате не предвидится и только жалобы на нехватку трансферов бесконечны...
11:19