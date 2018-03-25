СМИ: Моуринью летом получит на трансферы 200 миллионов фунтов

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено потратить на усиление состава 200 миллионов фунтов, сообщает Daily Mirror. По информации источника, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью рассчитывает подписать контракты с защитником и полузащитником "Реала" Рафаэлем Вараном и Тони Кроосом, а также игроком обороны "Ювентуса" Алексом Сандру и и опорником Марко Верратти из "ПСЖ".

Отмечается, что боссы "красных дьяволов" при переговорах с итальянским хавбеком намерены использовать бывшего игрока туринцев Поля Погба в качестве приманки. Этому не должны помешать непростые отношения между французом и Моуринью.

Напомним, Моуринью возглавляет "МЮ" с лета 2016 года. За это время манкуниацны потратили на покупку новых игроков 307,7 миллиона фунтов (349,4 миллиона евро). Самыми дорогими сделками при португальском тренере стали покупки Погба (92,4 миллиона фунтов/105 миллионов евро) и Ромелу Лукаку (74,6 миллиона фунтов/84,7 миллиона евро).