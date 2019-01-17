СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов платить де Хеа 400 тысяч фунтов в неделю

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, контракт которого истекает 30 июня 2019 года, получит от клуба повышение зарплаты, информирует The Sun. В настоящий момент 28-летний футболист получает 200 тысяч в неделю.

"Красные дьволы", чтобы удержать футболиста, повысят зарплату до 400 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что за испанцем пристально следят "ПСЖ" и "Ювентус".

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. В составе "красных дьяволов" он выигрывал чемпионат Англии, а также Лигу Европы.

В текущем сезоне Де Хеа провел 27 матчей за "МЮ" и пропустил 34 гола.