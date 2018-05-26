СМИ: "Ливерпуль" поспорит с "Вулверхэмптоном" и "Уотфордом" за Батлэнда

Вратарь вылетевшего в чемпионшип "Стоук Сити" Джек Батленд попал в сферу интересов "Ливерпуля", утверждает Birmingham Mail. По информации издания, помимо "красных" на 25-летнего голкипера также претендуют поднявшийся в премьер-лигу "Вулверхэмптон" и "Уотфорд".

– У меня есть контракт со "Стоуком", – сказал Батлэнд. – Сейчас я с нетерпением жду начала лета и чемпионата мира, чтобы поучаствовать в этом масштабном событии. Пока я не загадывал, что будет потом. Сейчас моя цель – успешно сыграть со сборной на чемпионате мира.

Напомним, в прошлом сезоне Батлэнд провел в составе "Стоук Сити" 36 матчей на клубном уровне, пропустив 63 мяча. В шести играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с нынешним клубом рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, оценивается в 15,7 миллиона фунтов (18 миллионов евро).