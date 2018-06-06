СМИ: Клопп готов возглавить "Реал"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в том, чтобы возглавить "Реал", утверждают испанские СМИ. 31 мая Зинедин Зидан объявил об отставке с поста наставника "королевского клуба".

Немецкий специалист является приоритетным вариантом для руководства мадридского клуба. Сообщается, что он уже провел переговоры с президентом "Реала" Флорентино Пересом и назвал игроков, которых не хотел бы видеть в клубе. В частности, в этот список попали нападающий Борха Майораль и полузащитник Иско.

Другими претендентами на пост наставника "Реала" являются Антонио Конте, Маурисио Покеттино и Лоран Блан.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. В минувшем сезоне "красные" дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили "Реалу" (1:3).