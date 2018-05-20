СМИ: Фекир близок к переходу из "Лиона" в "Ливерпуль"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир в ближайшее время может стать игроком "Ливерпуля".

Как сообщает Canal+, переход француза в "Ливерпуль" готов на 99%, сторонам лишь осталось оформить его официально. Накануне футболист помог своей команде обыграть "Ниццу" (3:2) и пробиться в Лигу чемпионов, заняв третье место в чемпионате Франции.

"Лион" также настроен закрыть вопрос с трансфером как можно скорее, чтобы определиться с составом на следующий сезон перед стартом в Лиге чемпионов.

24-летний хавбек в завершившемся сезоне провел 29 матчей за "Лион" в чемпионате Франции и забил 18 мячей при шести голевых передачах.