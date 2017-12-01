СМИ: Эррера - в " МЮ"как минимум до лета 2019 года

Полузащитник Андер Эррера будет выступать за "Манчестер Юнайтед" как минимум до лета 2019 года, информирует Marca. Английский клуб решил воспользоваться опцией автоматического продления контракта на один год. Таким образом, испанский хавбек не сможет с января выбирать себе новый клуб.

Напомним, что контракт 28-летнего Эрреры был рассчитан до конца сезона-2017/18. Стороны уже обсуждали новое соглашение, однако так и не пришли к общему решению.

За "МЮ" Эррера выступает с 2014 года. Ранее интерес к нему проявляли такие испанские клубы как "Барселона", "Атлетико" и "Валенсия"​.