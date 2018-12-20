СМИ: Де Хеа продлит контракт с "МЮ"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа близок к продлению контракта с клубом, утверждает ESPN FC. Действующее соглашение 28-летнего испанца с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что Де Хеа хотел перейти в "ПСЖ" или "Ювентус". Однако испанец поменял свое решение, посчитав, что переход в другой клуб не станет лучшим вызовом в его карьере.

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. В составе "красных дьяволов" он выигрывал чемпионат Англии, а также Лигу Европы.

В текущем сезоне Де Хеа провел 22 матча за "МЮ" и пропустил 31 гол.

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