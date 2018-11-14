СМИ: Де Хеа не хочет продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отказывается продлевать контракт с клубом из-за плохих результатов команды, утверждает The Telegraph. Если стороны не договорятся, то 28-летний испанец бесплатно покинет "МЮ" летом 2020 года. Возможно, что клуб захочет продать его раньше, чтобы получить хоть какие-то деньги.

Контракт де Хеа с "Манчестером" рассчитан до окончания нынешнего сезона с опцией продления на один год. Ранее сообщалось, что в услугах вратаря заинтересованы "ПСЖ" и "Ювентус".