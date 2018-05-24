23:36 24 мая | Футбол — Англия

СМИ: "Челси" предложит Сарри контракт на два года. "Наполи" будут выплачены 8 миллионов евро

Маурицио САРРИ. Фото REUTERS
Маурицио САРРИ. Фото REUTERS
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Сегодня, 24 мая, "Челси" провел переговоры с окружением бывшего главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia. Встреча прошла в Лондоне и длилась 7 часов. 

 
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Отмечается, что "Челси" согласился предложить пост главного тренера 59-летнему Сарри. В ближайшее время специалисту будет предложен контракт на два года, английский клуб выплатит "Наполи" компенсацию в размере 8 миллионов евро. 

Сообщается, что в сделку может быть включен защитник синих Давид Луиз, который отправится в неаполитанский клуб. "Челси" еще предстоит договориться о досрочном расторжении контракта с нынешним наставником Антонио Конте.

По информации "СЭ", "Зенит" на пост главного тренера команды рассматривает кандидатуры Сарри и Сергея Семака.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kltarasov

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23:59 24 мая

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