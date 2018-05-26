СМИ: "Челси" достиг соглашения с Сарри, но сделка откладывается

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри достиг соглашения с "Челси". Как сообщает calciomercato, существует несколько факторов, откладывающих официальное объявление.

Основная проблема заключается в размере отступных: "синим" придется выплатить 11,5 миллионов евро нынешнему наставнику команды Антонио Конте, а также 8 миллионов евро "Наполи" в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что на 59-летнего итальянского специалиста также претендует петербургский "Зенит".

СМИ: Сарри близок к договоренности с "Челси"

СМИ: Сарри договорился с "Челси" и будет получать 6 миллионов евро"Челси" объявит о назначении Сарри в ближайшие часы