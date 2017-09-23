Слуцкий сделал три замены в "старте" "Халла" на матч с "Редингом", Грощицки не играет

Стала известна заявка "Халл Сити" на матч 9-го тура чемпион-лиги против "Рединга". Наставник команды Леонид Слуцкий сделал три замены по сравнению с предыдущей игрой против "Сандерленда" (1:1). С первых минут появятся Джексон Ирвайн, Дэвид Мейлер и Фрэйзер Кэмпбелл, которые заменили Камиля Грощицки, Маркуса Хенриксена и Нуа Дико. Игрок сборной Польши Камиль Грощицки пропустит встречу из-за травмы, полученной на разминке.

Полностью состав "Халла" выглядит следующим образом: Макгрегор, Кингсли, Хектор, Доусон, Томори, Айна, Мейлер, Ирвайн, Ларссон, Боуэн, Кэмпбелл; запасные - Маршалл, Мазух, Дико, Торал, Диоманде, Хенриксен, Кларк.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.