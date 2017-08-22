Слуцкий - о матче с "Донкастером": "Это серьезная проверка"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 1/32 финала Кубка лиги с "Донкастером" подчеркнул, что в стартовом составе произойдут изменения. По словам российского специалиста, в этой встрече некоторые молодые игроки получат шансы проявить себя.

- Матчи Кубка дают возможность сыграть против лучших команд Англии, если вы не выступаете в премьер-лиге. Но сейчас у "Халла" сложный график, - приводит пресс-служба "тигров" слова Слуцкого. - Также в команде много травмированных, поэтому мы сделаем некоторые изменения в составе.

Предстоящий матч - шанс для молодых игроков. Они смогут осознать свой уровень и состояние формы. После этой игры мы будем лучше видеть, готовы ли они играть в чемпионшипе.

"Донкастер" является серьезной проверкой. Может быть, они будут дополнительно мотивированы в матче с командой из лиги выше, желая показать свой уровень. Но каждый из футболистов "Халла" тоже должен показать свои способности.

Напомним, что матч 1/32 финала Кубка лиги "Донкастер" - "Халл Сити" состоится сегодня, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.