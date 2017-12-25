Славен Билич: "Мне нравится в Англии, но могу принять хорошее предложение из другой страны"

Бывший главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич признался, что уже получает новые предложения о работе. Он был уволен из лондонского клуба в нынешнем сезоне из-за неудовлетворительных результатов.

– Многие мне звонят, из Англии, из других стран, – цитирует Sky Sports Билича. – Я взвешиваю варианты. Мне нравится в Англии, я не чувствую тут себя некомфортно, языкового барьера нет. Но все зависит от клуба и проекта. Если хороший клуб сделает предложение из другой страны, я могу принять его. Сборная? Я шесть лет возглавлял сборную Хорватии, еще два года работал с молодежной сборной. Мне это очень нравилось. Не было большей чести и ответственности. Никогда не говори "никогда", но мне все же больше нравится работать каждый день в качестве тренера клуба.