Скоулз возглавил "Олдхэм" из четвертого дивизиона Англии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз стал главным тренером клуба "Олдхэм" из четвертого дивизиона, сообщает The Telegraph.

Официально о его назначении будет объявлено в течение суток. "Олдхэм" является любимой командой Скоулза, которую он всегда поддерживал, несмотря на то, что его карьера футболиста была связана с "Манчестер Юнайтед".

На данный момент клуб занимает 12-е место в турнирной таблице четвертого дивизиона Англии, в его активе 39 очков.

Пол Скоулз является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Он играл за команду с 1993 по 2013 годы. В составе "МЮ" он провел 499 матчей, в которых забил 107 голов. Является двукратным победителем Лиги чемпионов, одиннадцатикратным чемпионом Англии. Также он пять раз выигрывал Суперкубок страны, трижды завоевывал Кубок Англии и еще два раза становился обладателем Кубка лиги.