Симон Миньоле: "Ситуация с вратарями в "Ливерпуле" ненормальная"

Вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле подчеркнул, что недоволен ротацией голкиперов в клубе. Миньоле провел в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах, его конкурент Лорис Кариус отыграл 11 поединков, включая два последних - в Кубке Англии с "Эвертоном" (2:1) и чемпионате страны с "Манчестер Сити" (4:3).

- Говорят, мы с Клоппом поссорились, но это неправда, - цитирует Sporza Миньоле. - В рождественские праздники снова была ротация, и это ненормальная ситуация. Клопп уже после матча с "Бернли" сказал, в каком статусе меня видит. Меня это не устраивает, но я должен уважать решение тренера. Но при этом мне нужно думать о будущем. Мне почти 30 лет, скоро будет чемпионат мира.