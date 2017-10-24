16:20 | Футбол — Англия

Шведская футболистка заявила об изнасиловании игроком АПЛ

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Бывший игрок женской команды "КПР" Александра Норд приняла участие в акции MeToo, рассказав о том, что стала жертвой сексуального насилия. По словам 25-летней шведской нападающей, она стала жертвой неназванного футболиста Английской премьер-лиги. Инцидент произошел в номере отеля.

На момент происшествия нападающей было 19 лет. Она познакомилась с игроком премьер-лиги в ночном клубе Mayfair, который популярен среди футболистов и знаменитостей.

- Когда я пришла в себя, поняла, что он раздел меня, - цитирует Mirror Норд. - Не знаю, насколько далеко он зашел. Первое, о чем я подумала, сбросить его с себя. Сначала я пришла в ярость, затем мне стало стыдно. Я подумала, могла ли я согласиться на подобное. Я не разрешала ему прикасаться к моему телу. Он не понял, что я не хочу быть с ним.

По словам Норд, менеджер неназванного игрока связался с ней на следующий день. Он сказал, чтобы футболистка молчала о случившемся. Она не заявила о нападении в полицию, потому что у нее не было достаточного количества доказательств. Также она не обладала знаниями о правовой системе Великобритании.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Millwall82

Руни наверное был или Джоуи Бартон, возможно кстати и Терри, если КПР.

16:33

Шуваловец

совсем уже свихнулись со своим социал-феминизмом

16:31

ELO16

Спорт-экспресс опустился на уровень желтой прессы.

16:30

lexxxus

Изнасилование это когда тебя в темном углу поймали, побили и совершили надругательство, а этот рассказ называется "пьяная зайка своей .... не хозяйка"

16:28