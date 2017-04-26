Швайнштайгер зовет Ибрагимовича в MLS

Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер считает, что форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в MLS. Швед получил тяжелую травму колена и вряд ли сыграет еще за "МЮ".

– Такие игроки, как он, безусловно, были бы очень полезны в MLS, – цитирует Sport1 Швайнштайгера. – Это большой профессионал, который приносит много пользы на поле. Он может быть немного эксцентричным, иногда кажется, что он делает это специально. Но как футболист он один из лучших среди тех, с кем я играл когда-либо. Он впечатлил меня.