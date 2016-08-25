06:25 25 августа | ФУТБОЛ — Англия

Швайнштайгер продолжит карьеру в MLS?

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер собирается продолжить карьеру в MLS, сообщает The Telegraph. По информации источника, немец собирается разорвать контракт с "МЮ, чтобы получить возможность играть в американской лиге. Заявочное окно в MLS уже закрыто, и для перехода Швайнштайгеру необходимо стать свободным агентом. Другие подробности пока не сообщаются. Стоит отметить, что ранее Швайнштайгер сообщил, что "МЮ" станет его последним европейским клубом в карьере.

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