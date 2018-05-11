Шон Дайч: "Еврокубки - это фантастика для "Бернли"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч доволен, что его команда в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. Он отметил, что его не пугают связанные с этим сложности.

- Это был великолепный сезон для моих игроков, они играли просто невероятно. Давление из-за участия в еврокубках в следующем сезоне? Никакого нового давления для нас не будет. Давление создает только пресса, - цитирует Дайча официальный сайт клуба. - Я понимаю это. Мы только что пробились в еврокубки, а нам все говорят, как это будет ужасно. Но никто не говорит, что для такого клуба, как "Бернли" это просто фантастика. Это великолепное достижение. Все мы знаем, что ведущие шесть клубов Англии впереди остальных, но оказаться лучшими среди остальных - это достижение для нас. Уверяю вас, что все мы и все наши болельщики будут с нетерпением ждать матчей еврокубков и относиться к ним серьезно. Мы знаем, какое испытание ждет нас, но я вижу в этом только плюсы. Мы будем двигаться от матча к матчу. В конце концов, нужно понимать, что это значит для такого города, как Бернли. Я их Кеттеринга, города того же размера. Местная команда не играет в футбольной лиге. "Бернли" же с населением в 75 000 жителей играет в премьер-лиге, а теперь и в еврокубках. Это о чем-то говорит.

"Бернли" досрочно обеспечил себе седьмое место, позволяющее в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы.