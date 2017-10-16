Шей Гивен: "Мне было плевать на Манчини, и, думаю, это было взаимно"

Экс-голкипер "Манчестер Сити" Шей Гивен в своей автобиографии рассказал о не лучших отношениях с нынешним наставником "Зенита" Роберто Манчини. Итальянец тренировал английский клуб с 2009 по 2013 год.

– Я не мог работать с Манчини из уважения к себе, – цитирует Goal автобиографию Гивена. – Когда его уволили из "Интера" в 2008 году команда праздновала всю ночь. А я и сам был готов организовать вечеринку, покидая команду в 2011 году. Он видел мир по-своему, не как остальные. Я имею в виду игроков, персонал команды, пресс-службу, даже парковщиков.

Я долго лечился после травмы плеча, и вскоре стало понятно, что для Манчини Джо Харт стал номером один. Я оказался в "отстойном списке Манчини". И я ничего не мог с этим поделать. Мне было плевать на Роберто, и, думаю, это было взаимно.