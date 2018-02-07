Сесар Аспиликуэта: "В "Челси" разочарованы, как сложились два последних матча"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта, комментируя последние результаты команды в чемпионате Англии (0:3 в матче с "Борнмутом" и 1:4 в игре с "Уотфордом"), отметил, что в премьер-лиге сразу наказывают за ошибки. Испанец уверен, что команда реабилитируется за два поражения.

– Мы разочарованы тем, как сложились последние два матча, но все решилось за 15 минут в первой игре и 10 минут на этот раз, – приводит официальный сайт клуба слова Аспиликуэты. – Нас наказывали за плохую игру в нашем исполнении, которая длилась недолгое время, но в этой лиге, настолько тяжелой, тебя сразу наказывают за незначительные ошибки.

Мы – "Челси", большой клуб, и когда мы проигрываем один матч, это плохой момент для нас. Естественно, проиграть два матча подряд – еще хуже, но я уверен – эта команда реабилитируется. У нас есть три цели и три или четыре долгих месяца впереди.