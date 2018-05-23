Сергей Юран: "Для Эмери работа в "Арсенале" - это десять шагов вперед"

Бывший нападающий сборной России и "Спартака" Сергей Юран высказал свое мнение по поводу назначения Унаи Эмери на пост главного тренера лондонского "Арсенала".

- Как отнеслись к решению руководства "канониров"? - вопрос Юрану.

- Для Эмери работа в "Арсенале" - это десять шагов вперед. Во Франции "ПСЖ" уже в первом круге становится чемпионом.

- Получается, топ-клубы не учитывают неудачный опыт Унаи в России?

- Где Россия и где остальные чемпионаты? Он три раза выиграл Лигу Европы. Придя работать в наш чемпионат, он проделал сто километров назад в своей карьере. Мы это видим по его работе в Европе. И потом, в "Арсенал" же не будут приглашать слабого специалиста. У "канониров" работает аналитический отдел. Это у нас могут решить взять тренера за один день. Не проанализируя и не просмотрев человека. Там совсем другой уровень и отношение ко всему.

- Для РФПЛ потеря, что такой специалист проработал у нас всего несколько месяцев?

- Наш чемпионат просто не его уровень. С его стороны было ошибкой приезжать работать в Россию. Нужно понимать наше первенство, его требования и закулисные моменты. Наверное, кто-то не хотел, чтобы Эмери здесь трудился.

- Получится у него вывести "Арсенал" на новый уровень?

- Я не знаю бюджет клуба и задачи, которые будут стоять перед ним. "Арсенал" и так находится на высоком уровне. Не получается выиграть чемпионат и еровкубки. Но есть более серьезные команды с еще большими бюджетами, которые и завоевывают титулы и трофеи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)