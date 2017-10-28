09:51 | Футбол — Англия

Сэм Эллардайс: "Британцы - тренеры второго сорта в чемпионате Англии"


Британский специалист Сэм Эллардайс считает, что чемпионат Англии наполен многими иностранными тренерами и футболистами. Он отметил, что премьер-лига потеряла свою идентичность.

- Считаю, что мы стали считаться тренерами второго сорта, при этом в своей собственной стране, - цитирует beIN Sports Эллардайса. - Самое позорное - это то, что действительно высокообразованные и талантливые специалисты теперь не могут найти себе работу. Премьер-лига стала иностранной лигой. Стоит просто обратить внимание на число владельцев клубов, менеджеров, тренеров и игроков.

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