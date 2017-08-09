Себастьян Ларссон: "Разговор со Слуцким убедил меня, что я принял правильное решение, перейдя в "Халл"

Новичок "Халл Сити" Себастьян Ларссон отметил, что после шести лет в "Сандерленде" должен был бросить себе новый вызов. Он также добавил, что после разговора с главным тренером Леонидом Слуцким убедился в том, что переход в "Халл" – правильное решение.

32-летний Ларссон подписал с "тиграми" контракт на один год.

– После того как я провел шесть лет в "Сандерленде", почувствовал, что снова должен бросить себе вызов, – приводит пресс-служба "Халла" слова Ларссона. – Я поговорил с главным тренером, выслушал его идеи и планы на сезон и понял, что хочу быть частью этого. Этот разговор убедил меня, что я принимаю правильное решение. Я также слышал хорошие вещи о нем и о том, как он работает, – в результате смог быстрее принять решение.

Наша цель – выйти в премьер-лигу, но по опыту могу сказать, что чемпион-лига – тяжелый турнир. У всех команд будут взлеты и падения в течение сезона, и у кого будет меньше плохих моментов, тот и будет успешным.