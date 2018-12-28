"Счастлив в "Ювентусе". Аллегри - об интересе "МЮ"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри признался, что счастлив в туринском клубе. В четверг London Evening Standard сообщала о том, что 51-летний итальянец является одним из претендентов на пост рулевого "Манчестер Юнайтед".

- Я очень счастлив в "Ювентусе", - приводит слова Аллегри Football Italia. - Мы делаем отличные вещи с клубом и будем продолжать в том же духе. В текущем сезоне мы одержали 16 побед и всего дважды сыграли вничью. Кроме того, мы заняли первое место в группе в Лиге чемпионов.

Напомним, в настоящий момент исполняющим обязаности главного тренера "МЮ" является Уле Гуннар Сульшер. 45-летний норвежец был назначен на этот пост после отставки Жозе Моуринью.

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