СМИ: Аллегри может возглавить "МЮ"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед", утверждает London Evening Standard. В настоящий момент исполняющим обязанности рулевого "красных" является Уле Гуннар Сульшер.

Основным кандидатом на пост главного тренера "МЮ" является наставник "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино. Аллегри является вторым вариантом. Сообщается, что 51-летний итальянец готов к переезду в Англию.

"Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка после 19 туров.

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