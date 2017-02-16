"Саутгемптон" подписал Касереса

"Саутгемптон" объявил о подписании контракта с бывшим защитником "Ювентуса" Мартином Касересом. Соглашение между сторонами действует до завершения этого сезона. Игрок достался "святым" бесплатно, так как находился в статусе свободного агента с лета 2016 года.
Уругваец мог перейти в "Трабзонспор" или "Фиорентину", но не смог пройти медобследование для этих команд. Кроме того, он вел переговоры с "Миланом", но клуб отказался подписывать игрока из-за его высоких финансовых требований.
Welcome to #SaintsFC, Martín Cáceres! 😇#SaintCáceres pic.twitter.com/8ft46l6akv– Southampton FC (@SouthamptonFC) 16 февраля 2017 г.