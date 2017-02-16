23:31 | ФУТБОЛ — Англия

"Саутгемптон" подписал Касереса

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"Саутгемптон" объявил о подписании контракта с бывшим защитником "Ювентуса" Мартином Касересом. Соглашение между сторонами действует до завершения этого сезона. Игрок достался "святым" бесплатно, так как находился в статусе свободного агента с лета 2016 года.

Уругваец мог перейти в "Трабзонспор" или "Фиорентину", но не смог пройти медобследование для этих команд. Кроме того, он вел переговоры с "Миланом", но клуб отказался подписывать игрока из-за его высоких финансовых требований. 

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Материалы REN-TV

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