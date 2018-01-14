Сане, Стерлинг и Агуэро - в атаке "Манчестер Сити" на матч с "Ливерпулем"

Стал известен стартовый состав "Манчестер Сити" на матч 23-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". В атаке у "горожан" с первых минут на поле выйдут Лерой Сане, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.

Полностью состав "Манчестер Сити" выглядит следующим образом:

Эдерсон - Кайл Уокер, Джон Стоунз, Николас Отаменди, Фабиан Делф - Фернандинью, Кевин де Брейне, Илкай Гюндоган - Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 14 января. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.