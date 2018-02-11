Санчес, Лукаку и Марсьяль - в атаке "МЮ" на матч с "Ньюкаслом"

Стали известны составы "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед" на матч чемпионата Англии. В атаке гостей выйдут Алексис Санчес, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Ньюкасл": Дубравка - Йедлин, Ласкеллес, Лежен, Дамметт - Ритчи, Шелви, Диаме, Кенеди, Перес - Гэйл.

Запасные - Дарлоу, Манкильо, Хэйден, Мерино, Мерфи, Хоселу, Атсу.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Смоллинг, Янг - Погба, Матич - Санчес, Лингард, Марсьяль, Лукаку.

Запасные - Ромеро, Линделеф, Рохо, Шоу, Мата, Кэррик, Мактоминэй.

Матч "Ньюкасл" - "МЮ" начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.