Салах, Коутинью и Фирмину - в нападении "Ливерпуля" на матч с "МЮ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с составом на домашний матч 8-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". В атаке у мерсисайдцев сыграют Мохамед Салах, Филиппе Коутинью и Роберту Фирмину.
Полностью состав выглядит следующим образом: Миньоле - Гомес, Матип, Ловрен, Морено - Хендерсон, Вайналдум, Джан - Салах, Коутинью, Фирмино.
Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 14.30 по московскому времни. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
📋 Confirmed #LFC team and subs to face @ManUtd... pic.twitter.com/iW4Wpo6TQB– Liverpool FC (@LFC) 14 октября 2017 г.