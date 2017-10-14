13:40 | Футбол — Англия

Салах, Коутинью и Фирмину - в нападении "Ливерпуля" на матч с "МЮ"


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с составом на домашний матч 8-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". В атаке у мерсисайдцев сыграют Мохамед Салах, Филиппе Коутинью и Роберту Фирмину.

Полностью состав выглядит следующим образом: Миньоле - Гомес, Матип, Ловрен, Морено - Хендерсон, Вайналдум, Джан - Салах, Коутинью, Фирмино.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 14.30 по московскому времни. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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