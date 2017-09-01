Сако вернулся в "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" приобрел у "Ливерпуля" защитника Мамаду Сако. 27-летний француз поставил подпись под четырехлетним контрактом. Сумма трансфера не разглашается. В прошлом сезоне футболист выступал за "Кристал Пэлас" на правах аренды.

- Мне очень нравится вновь играть за фанатов "Кристал Пэлас", но в футболе прошлое - это прошлое, поэтому нужно думать о сегодняшнем и завтрашнем дне, - отметил Сако. - В прошлом сезоне мы проделали хорошую работу, но теперь нам нужно двигаться к новым целям. Если мы объединим всю свою силу, у нас будет отличный сезон.