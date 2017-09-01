Руни предстанет перед судом в конце месяца

Полиция Чешира подтвердила, что нападающему "Эвертона" Уэйну Руни предъявлено обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом виде. В конце месяца форвард должен предстать перед судом, сообщает ВВС.

Полиция задержала "Фольксваген" Руни, который превысил разрешенную скорость. Ему предъявили официально обвинения. А после ареста форвард был освобожден под залог.