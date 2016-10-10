Руни начнет матч против Словении на скамейке запасных

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение не включать нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни в стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Словении, сообщает Sky Sports. Игра Руни в домашней встрече со сборной Мальты (2:0) вызвала негативную реакцию со стороны болельщиков.

Фанаты "трех львов" освистали капитана команды после финального свистка, однако ни сам форвард, ни его партнеры, ни Саутгейт не поняли причины такого поведения болельщиков. В матче со сборной Мальты Руни провел на поле все 90 минут, не сумев отметиться результативными действиями.

Встреча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Словении и Англии состоится 11 октября.