19:54 | ФУТБОЛ — Англия

Роналд Куман: "Для результата нужно время"

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Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после поражения от "Уотфорда" в матче 15-го тура чемпионата Англии (2:3) посетовал на то, что ему нужно время для достижения успеха с клубом, который он возглавил летом. Также он отметил, что при подписании контракта понимал сложность работы с "ирисками".

- Я не ожидал, что работа в "Эвертоне" будет легкой, когда принимал предложение клуба, - цитирует BBC Кумана. - Знаю ожидания фанатов, критические замечания по последним нескольким сезонам и историю клуба. Но для результата нужно время. Вы не можете за 6 месяцев изменить все, что нужно изменить.

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