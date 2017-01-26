Роберто Карлос: "Габриэл Жезус станет важной фигурой в "Манчестер Сити"

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос высоко оценил потенциал новичка "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса. При этом он подчеркнул, что 19-летнему бразильцу нужно адаптироваться в Англии.

– Габриэл станет важным игроком для "Сити", но ему нужно время, чтобы адаптироваться, – цитирует Sky Sports Роберто Карлоса. – Хочу попросить, чтобы люди не давили на него слишком. Еще рано. Он показал свою фантастическую скорость в конце матча с "Тоттенхэмом" (2:2) и забил гол, который был отменен из-за офсайда. Это заставило людей обратить на него внимание.