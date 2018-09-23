Рияд Махрез: "Счастлив забить первые голы за "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Рияд Махрез признался, что счастлив забить первые голы за новый клуб. 27-летний алжирец вчера отметился дублем в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа" (5:0).

- Массивная победа сегодня! 5 голов и отсутствие пропущенных мячей. Счастлив забить первые голы за "Манчестер Сити", - написал Махрез в Твиттере.

Massive win today ! 5 goals and clean sheet . Happy to get my first goals for the club @mancity ⚽️⚽️👆🏻 pic.twitter.com/isUPfyMlWj – Riyad Mahrez (@Mahrez22) 22 сентября 2018 г.

Махрез стал игроком "горожан" 10 июля 2018 года. В составе манчестерского клуба он провел 8 матчей и забил 2 гола.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место после шести туров чемпионата Англии, имея в активе 16 очков.

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