12:22 | ФУТБОЛ — Англия

Рио Фердинанд: "Раньше я не понимал самоубийц, а теперь им сочувствую"

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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд признался, что много пил после смерти своей жены Ребекки от рака груди в марте 2015 года. На тот момент он выступал за "Куинз Парк Рейнджерс".

- В начале я много пил по ночам, - цитирует Goal Фердинанда. - В первые 3-4 месяца, когда все уже спали, я много пил. В такие ситуации ваше окружение очень важно. И мне повезло, что у меня получилось справиться с проблемой, а также спасибо детям, которые мотивировали меня что-то делать.

Раньше я смотрел на людей, которые пытались покончить жизнь самоубийством, и думал, как вы можете быть такими эгоистичными. Но сейчас я действительно сочувствую им, потому что понимаю, что они попадают в такую яму, что, наверное, если бы у меня не было друзей или детей, я мог задуматься о таком же выходе.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Тьфу ты, не туда написал) Хотя почему бы половине наших клубов не задуматься о самоубийстве.

12:38

баламошка

Шинник, Балтика, вы его слышали?

12:37

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