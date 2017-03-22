Рио Фердинанд: "Раньше я не понимал самоубийц, а теперь им сочувствую"

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд признался, что много пил после смерти своей жены Ребекки от рака груди в марте 2015 года. На тот момент он выступал за "Куинз Парк Рейнджерс".

- В начале я много пил по ночам, - цитирует Goal Фердинанда. - В первые 3-4 месяца, когда все уже спали, я много пил. В такие ситуации ваше окружение очень важно. И мне повезло, что у меня получилось справиться с проблемой, а также спасибо детям, которые мотивировали меня что-то делать.

Раньше я смотрел на людей, которые пытались покончить жизнь самоубийством, и думал, как вы можете быть такими эгоистичными. Но сейчас я действительно сочувствую им, потому что понимаю, что они попадают в такую яму, что, наверное, если бы у меня не было друзей или детей, я мог задуматься о таком же выходе.