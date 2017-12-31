Рэшфорд - рекордсмен по количеству проведенных матчей в 2017 году

Daily Mail опубликовал список футболистов, которые чаще остальных играли в 2017 году. Рекордсменом стал нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, который провел 61 матч. На счету форварда "Марселя" Валера Жермена на одну игру меньше - 60 встреч.

1. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") – 61 матч

2. Валер Жермен ("Монако"/"Марсель") – 60

3-4. Пауло Дибала ("Ювентус") – 58

3-4. Бернарду Силва ("Монако"/"Манчестер Сити") – 58

5-7. Лионель Месси ("Барселона") – 57

5-7. Сауль Ньигес ("Атлетико") – 57

5-7. Иван Ракитич ("Барселона") – 57

8. Виллиан ("Челси") – 55

9-12. Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан") – 54

9-12. Фабинью ("Монако") – 54

9-12. Жоау Моутинью ("Монако") – 54

9-12. Каземиру ("Реал") – 54.