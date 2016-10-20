Реднапп на машине протащил свою жену по асфальту

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Куинз Парк Рейнджерс" Харри Реднапп на автомобиле непреднамеренно протащил свою жену по асфальту, утверждает The Sun. Сегодня в Борнмуте пальто супруги 69-летнего специалиста случайно застряло в двери машины, что не заметил находящийся за рулем тренер и начал движение. Услышав крики, он остановился, но женщина успела получить серьезную травму ноги. На место происшествия прибыла "скорая помощь", которая госпитализировала пострадавшую. Очевидцы отметили, что на асфальте было много крови.
murzikov
Алкаш)
16:20
6_Lesni4ij
Гарри перебрал с вискарём походу))
16:16