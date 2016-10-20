15:49 | ФУТБОЛ — Англия

Реднапп на машине протащил свою жену по асфальту

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Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Куинз Парк Рейнджерс" Харри Реднапп на автомобиле непреднамеренно протащил свою жену по асфальту, утверждает The Sun. Сегодня в Борнмуте пальто супруги 69-летнего специалиста случайно застряло в двери машины, что не заметил находящийся за рулем тренер и начал движение. Услышав крики, он остановился, но женщина успела получить серьезную травму ноги. На место происшествия прибыла "скорая помощь", которая госпитализировала пострадавшую. Очевидцы отметили, что на асфальте было много крови.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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murzikov

Алкаш)

16:20

6_Lesni4ij

Гарри перебрал с вискарём походу))

16:16

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