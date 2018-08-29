Райан Гиггз: "Манчестер Юнайтед не должен увольнять Моуринью"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заявил, что руководство "красных дьяволов" не должно увольнять главного тренера Жозе Моуринью.

- У "МЮ" уже есть фантастический тренер, - цитирует Гиггза Sky Sports. - Клуб переживает тяжелые времена, но они пройдут. У команды есть правильный наставник, которого нужно удержать. Клуб, игроки и болельщики должны объединиться.

"Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в чемпионате Англии после трех туров, имея в активе три очка. Моуринью возглавляет "красных дьяволов" с 2016 года. Под его руководством команда выигрывала Лигу Европы и Суперкубок Англии.

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