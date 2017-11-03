Пюэль хотел бы видеть Бен Арфа в "Лестере"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль сообщил о том, что полузащитник "ПСЖ" Атем Бен Арфа может перейти в английский клуб. Специалист хорошо знаком со способностями футболиста, они вместе работали в "Ницце".

– Атем - хороший игрок, возможность подписать его – отличный шанс для "Лестера", - цитирует ESPN Пюэля. - Сейчас мне хочется лучше познакомиться с игроками, которые есть в команде. Уже после этого будем думать о том, кого приобрести.

Бен Арфа выступал под руководством Пюэля в "Ницце" в сезоне-2015/16. Хавбек в прошлом году перебрался в "ПСЖ" на правах свободного агента, однако из-за конфликта с главным тренером Унаи Эмери редко появляется на поле в этом сезоне и тренируется со второй командой.